13, Mayo, 2016 13, Mayo, 2016 6:21 a.m. 6:21 a.m.

EE.UU ANUNCIA REDADA CONTRA MIGRANTES CENTROAMERICANOS

La administración del presidente Barack Obama tendría programada en los próximos días de mayo y junio reactivar las redadas para capturar y deportar a migrantes centroamericanos. El Gobierno de Estados Unidos se mantiene firme en sus políticas de deportaciones de indocumentados y está centrando sus esfuerzos en expulsar a los inmigrantes que hayan cruzado la frontera en el último año y medio, indicó hoy a Efe la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Marsha Catron. La vocera del DHS explicó que los individuos que se encuentran bajo el ojo de las autoridades migratorias son aquellos que cruzaron la frontera después del 1 de enero de 2014, han recibido una orden final de deportación de una corte de inmigración y no tienen pendiente ninguna petición de asilo humanitario. Cabe señalar que en los primeros días del año ya realizó una redada masiva en los estados de Georgia, Texas, y Carolina del Norte. De acuerdo a los señalamientos de prensa esta segunda redada masiva sería más agresiva y pretende deportar a más personas que la primera. Migrantes temen salir a la calle El año comenzó con malos augurios para las familias de indocumentados, especialmente centroamericanos, ante la escalada de redadas en la nación estadounidense. Ante la primera redada los migrantes han manifestado temer salir a la calle y hasta asistir a la escuela o trabajo por miedo a ser capturados y deportados. La hondureña Elizabeth Paz, que vive en Miami en casa de unas primas, explicó en ese entonces a periodistas que en su dura travesía, a través de la frontera, sufrió más por sus hijos que por ella misma. “Aparte de lo que yo pasé, lo que pasé por mis hijos me devastó”, afirmó la mujer. Paz aseguró tener “miedo a salir a la calle y no saber” si regresará para ver a sus hijos, por lo que pidió al Gobierno estadounidense que “nos escuche”, que “piense en lo que siente una madre cuando le arrancan un hijo”. Justificación El ICE justifica sus operaciones con el memorando del 20 de noviembre y advierte que los migrantes indocumentados que han entrado al país después del 1 de enero de 2014 y no tienen argumentos para solicitar asilo o tienen una orden de deportación, son prioridad. El Gobierno estadounidense, por su parte ha mantenido un hermetismo sobre el tema que mantiene en zozobro a miles de indocumentados que temen ser deportados. Fuente:LaTribuna