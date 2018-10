100 MUJERES DESNUDAS RECIBIRÁN A TRUMP EN CLEVELAN

La próxima convención republicana en Cleveland tendrá un detalle no apto para menores. El fotógrafo y artista Spencer Tunick tiene planeado reunir a 100 mujeres para que se desnuden en la puerta del Quickens Loans Arena, en un acto de protesta contra el controversial aspirante a la nominación presidencial republicana, Donald Trump. El proyecto lleva por nombre "Everything She Says Means Everything" ("Todo lo que ella dice significa todo"). TE INTERESA: EL PLAN DE DEPORTACIÓN DE DONALD TRUMP PODRÍA COSTARLE A EEUU EL 2% DE SU PIB El artista, conocido por fotografiar grandes grupos de personas desnudas, detalló que las mujeres estarán sosteniendo espejos durante el acto. Tunick explicó que el proyecto viene elaborándose desde el 2013 y que la convención republicana se presentó como la oportunidad ideal para llevarlo a cabo. Fuente :Terra