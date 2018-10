UN PROFESOR TUVO UNA RELACIÓN SECRETA CON UNA ALUMNA, 10 AÑOS DESPUÉS LA CONTACTÓ POR FACEBOOK Y CAYÓ DETENIDO

"Has despertado a la bestia". "Me haces libidinoso". Gary Caldwell, profesor de secundaria, creía que su pluma era magistral. Esas frases eran parte de los poemas y cartas de amor que le escribía a una de sus alumnas, con quien mantuvo un romance secreto durante más de un año hace más de una década. En aquel entonces el docente tenía 35 años. Hoy cuenta con 51 y tendrá que afrontar 21 meses de prisión.

