UN EX OFICIAL DE LA MARINA BRITÁNICA SE SUMÓ AL ESTADO ISLÁMICO

El Daily Mail se pregunta "¿qué es lo que está sucediendo en occidente con la radicalización de los individuos? ¿Por qué otras personas que han sido víctimas de atrocidades no se han convertido en terroristas? y ¿Por qué la versión del Islam a través de Internet es mucho más potente que la versión supuestamente benigna que se nos dice se enseña en las mezquitas Occidentales?".

Ante estos hechos, algunos medios de Gran Bretaña están denunciando que esta deserción es una amenaza a la seguridad nacional grave y hasta exacerban las islamofobia planteando que la fuga de Alosaimi debería abrir un interrogante sobre si no deberían establecerse evaluaciones adicionales antes de la incorporación de musulmanes a las fuerzas armadas.

El ex jefe de la Marina Real, almirante Lord West, ha declarado a la televisión británica que "alguien con el conocimiento de Alosaimi abre una nueva área en la que el terrorismo puede causar enormes daños y reales catástrofes. Él conoce a la perfección sobre la seguridad de un buque, sabe cómo es la planificación de una ruta, los tiempos y puertos de carga y descarga de materiales y todo lo ateniente a las comunicaciones".

