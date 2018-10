20, Mayo, 2016 20, Mayo, 2016 6:29 a.m. 6:29 a.m.

PERIODISTA CELIA MENDOZA: ECUATORIANOS TRAUMADOS POR LO QUE SUCEDIÓ EL 16 DE ABRIL

Desde Ecuador Celia, de La voz de América informó para el Noticiero 100% Noticias sobre la situación que viven los ecuatorianos tras el fuerte sismo a un mes de terremoto de Abril. “Muchos de ellos aun están traumados por lo que sucedió el 16 de abril” comentó la periodista quien asegura que muchas personas se lastimaron al saltar de los edificios durante el sismo del miércoles 18 de mayo. Las acciones de esos ciudadanos responder al trauma que aún cargan con ellos, informó Celia, aunque el gobierno está tomando medidas al respecto “Hace llamados a los residentes. Los más importante es que no haya Tsunami, las autoridades están pendientes” explicó. Ayuda internacional La periodista explicó que la ayuda internacional llega aunque es poca o menor en comparación de la recibida posterior al terremoto de abril. “si no van a los albergues y no reciben la ayuda ellos no dejan sus casas porque hay problemas de seguridad. También”, precisó la corresponsal. Comercio El sector de Pedernales, Ecuador se mantenían de la pesca y turismo y se ha dificultado. No existen tiendas sino uno o dos”.