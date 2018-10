JULIO ROCHA NEGOCIA CON LA JUSTICIA DE NEW YORK SU LIBERTAD O UNA CONDENA MENOR

3:43 a.m.

Julio Rocha negocia con la justicia de Nueva York para evitar ir a Corte o disminuir una posible condena en su contra, reflejan documentos legales de acuerdo a informacion obtenida por el END De acuerdo con la información, Rocha trataría de evitar ir a Corte negociando su libertad o una reducción en una eventual pena carcelaria mediante una colaboración con la justicia de Estados Unidos, que investiga una serie de delitos a lo interno de la FIFA, incluidos millonarios sobornos. Rocha está en Nueva York desde el pasado 18 de mayo y a más tardar el 25 de este mismo mes tendrá que estar en Sur del distrito de Florida. TE INTERESA: AUTORIZAN LA EXTRADICION A EEUU DE JULIO ROCHA El juez que lleva el caso de Rocha, Raymond J. Dearie, le ordenó mantenerse en un hotel en Nueva York y entregar su pasaporte a las autoridades. También ordenó a Rocha no tener ningún tipo de contacto con miembros de la FIFA, Concacaf, Conmebol, Fenifut, Media World and Traffic Group (que se supone pagó millones de dólares en soborno para ganar derechos de transmisión de partidos de futbol), o con cualquier otra entidad relacionada a las organizaciones antes mencionadas. El caso de Rocha ingresó ante la justicia de Nueva York a la 4:00 p.m. del 18 de mayo. El nicaragüense auxiliado por el intérprete Mario Michelena, se declaró inocente de los cargos por los que es acusado. MAS DETALLES AQUI: JULIO ROCHA SE DECLARA INOCENTE EN CORTE DE NEW YORK Rocha obtuvo en Nueva York una libertad bajo fianza para lo cual deberá pagar US$1.5 millones. Las personas que garantizaron la fianza de Rocha y que deben firmar un documento formal a más tardar mañana, lunes, son: Róger Rocha, Minerva Rocha, Coralia E. Rocha, Anita Ventura Gabrielian, Abdel Zaharan, y Oralia Cuéllar. INFORMATE AQUI: PERSONAS CERCANAS A JULIO ROCHA COLABORARON EN EL PAGO DE FIANZA SEGÚN PRENSA ESTADOUNIDENSE Fuente:END