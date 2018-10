PRIMER INTENTO POR MATAR A BERTA CÁCERES HABRÍA SIDO EL 4 DE FEBRERO

Los victimarios de la ambientalista y lideresa indígena, Berta Cáceres, realizaron un primer intento por cometer el crimen el 4 de febrero, fecha en la que llegaron a pie a la residencia en El Líbano, La Esperanza, Intibucá, en horas de la noche, sin embargo resultó fallido, luego de que consideraron que para realizar “la vuelta”, como ellos le llamaban a la acción criminal, era necesario ir en vehículo. La muerte no se ejecutó ese día, debido a que no poseían un vehículo en el que pudieran huir luego de cometer el hecho y tuvieron temor de que alguien los observara, porque verificaron que había muchas personas en los alrededores. Así lo deja sentado el requerimiento fiscal al que tuvo acceso LA TRIBUNA, documento en el que se establece la existencia de cientos de llamadas y mensajes más de 53 mensajes de texto, refiriéndose a la ejecución del crimen. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, presentó requerimiento fiscal contra Mariano Díaz Chávez,Douglas Geovanny BustilloEdilson Atilio Duarte Meza, Sergio Ramón Rodríguez y una sexta persona que aún permanece prófugo y que identificaremos como “HJH”. LEE MAS AQUI : DICTAN DETENCIÓN JUDICIAL CONTRA EL QUINTO SOSPECHOSO DE LA MUERTE DE BERTA CACERES La planificacion del crimen se realizó entre Mariano y “HJH”, según consta en el documento, donde se establece, entre otras, una conversación sostenida el 4 de febrero pasado, en la que “HJH” le dice a Mariano “para esa vuelta ocupamos carro” a lo que Mariano responde: “hay que planearlo, fuimos anoche y dice que si no está el carro que no hay nada, con este todo hicimos todo lo posible anoche, pero dice que a pie está fea la misión, porque todo mundo lo mira”. Posteriormente, “HJH” le informa a Mariano que “el bus salió hace dos minutos de aquí de La Esperanza”, plática que fue sostenida por los dos hombres el 5 de febrero, un día después de haber intentado cometer el hecho. Luego de ese intento fallido, concretaron el hecho la madrugada del 3 de marzo, para lo que ya consiguieron un vehículo, descrito como un turismo marca Plymouth, el cual fue decomisado en La Ceiba, en la casa de Edilson Atilio Duarte Meza, automotor al que la Fiscalía le realiza pruebas para encontrar mayores evidencias. TE INTERESA: HIJAS DE BERTA CACERES INSISTEN EN COMISION INVESTIGADORA INDEPENDIENTE Las conversaciones fueron claves para la Fiscalía, para tener como indicios, la supuesta participación de los encausados. El requerimiento indica que “se deduce el indicio racional de participación del señor, en la planificación del hecho, ya que él fue quien coordinó los movimientos, así como el reconocimiento y vigilancia de la zona y es quien contacta a “HJH” para la ejecución del hecho”. El requerimiento establece que “son responsables criminalmente del delito, los autores y los cómplices. En el caso que nos ocupa la suscrita encuentra como autores directos a manera de indicio a los señores: Douglas Bustillo, Edilson Atilio Duarte Meza, y como autores indirectos a los señores Mariano Díaz Chávez Y Sergio Ramón Rodríguez”. Las autoridades aún no han establecido cuanto fue el pago pautado por el crimen de Cáceres, pero en las conversaciones en los imputados se refieren a cifras como “50” y “100”. Para el caso, en una de las comunicaciones interceptadas el 5 de febrero se indica que Mariano le dice a “HJH” que “cuando el pez esté cheque me dijo Douglas que eran 50, más 50 de él”. En otro mensaje le dice en son de broma: “que ambición amigo, pero yo por los amigos voy de gratis, son cien suyos”. Fuente:LaTribunaHonduras