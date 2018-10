SE REGISTRAN ENFRENTAMIENTOS EN UN EVENTO DE DONALD TRUMP EN NUEVO MEXICO

Cientos de manifestantes críticos de la retórica antiinmigración de Trump se habían reunido afuera del evento del magnate en Nuevo México, algunos las cruzando las barreras de metal para tratar de entrar en el centro de convenciones.

Manifestantes irrumpieron en un evento de Donald Trump en Albuquerque, Nuevo México, la noche del martes, arrojando botellas y piedras y rompiendo una puerta en la última refriega de la campaña del candidato republicano.En medio de tensiones entre los agentes y los manifestantes, estos rompieron una puerta de cristal. El departamento de policía dijo en Twitter que no había "confirmación" de disparos, pese a reportes previos.La policía informó de que piedras y botellas fueron lanzadas a sus caballos, pero minimizaron sus enfrentamientos con los manifestantes, señalando en Twitter que no se había utilizado gas lacrimógeno y ni habían detenido a ninguno de los manifestantes. "El humo que se ha visto que no es gas lacrimógeno, sólo humo. No hemos usado gases lacrimógenos", tuiteó la policía. No es el primer caso de violencia en un evento de Trump. En marzo, hubo choques violentos entre los partidarios y los manifestantes de Trump en Chicago, en un evento que Trump decidió cancelar. Los manifestantes dentro de los eventos de Trump también se han enfrentado a la violencia.Uno de ellos fue golpeado en un evento en Carolina del Norte; el seguidor de Trump involucrado en el incidente enfrenta cargos criminales.Donald Trump se acercó a alzarse con la nominación presidencial republicana el martes al ganar la primaria del estado de Washington. FUENTE:CNN