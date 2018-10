28, Mayo, 2016 28, Mayo, 2016 3:34 a.m. 3:34 a.m.

VIOLACIÓN MASIVA A ADOLESCENTE DESPIERTA INDIGNACIÓN EN BRASIL

La violación de una adolescente por más de 30 hombres en una favela de Río de Janeiro consternó a la ciudadanía brasileña. Expresiones de enojo, rechazo e indignación se han hecho sentir no solo a través de las redes sociales, sino también en las calles de varias ciudades con multitudinarias manifestaciones. En Río, unas 200 personas se congregaron frente a la Asamblea Legislativa con pancartas cuyos lemas rezaban "No a la cultura de la violación". El presidente interino del país suramericano, Michel Temer, convocó una reunión de emergencia de ministros de Seguridad de Estado para tomar las medidas correspondientes en el caso y anunció que se creará un departamento en la Policía Federal para coordinar la lucha contra los crímenes que atentan contra la mujer. "Tomaremos medidas efectivas para combatir la violencia contra la mujer" y "castigar con rigor a los autores de la violación", señaló Temer. La Policía informó la captura de cuatro de los perpetradores del crimen que participaron en forma directa e inderecta y "evalúa" posibles pedidos de prisión. La joven de 16 años fue violada el pasado sábado por al menos 30 hombres en una favela del barrio carioca de Praça Seca, que se encuentra cerca de las instalaciones de los Juegos Olímpicos del próximo agosto, a mitad de camino entre el Parque Olímpico y el estadio de atletismo. La violación fue grabada por los agresores y difundida en redes sociales, a pesar de lo cual, todavía no se han realizado arrestos aunque la Policía ya identificó a cuatro sospechosos. En Brasil se registraron 47.636 violaciones en 2014, según datos oficiales recopilados por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, aunque se teme que el número de agresiones sexuales puede ser muy superior, porque en muchos casos no se denuncian. En Río de Janeiro, uno de los estados de Brasil en el que se cometen más agresiones sexuales, se denunciaron 1.543 violaciones entre enero y abril de este año, una media de 12,7 casos por día, según datos del Instituto de Seguridad Pública regional. Fuente.Telesur