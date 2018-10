28, Mayo, 2016 28, Mayo, 2016 5:49 a.m. 5:49 a.m.

AUTOR DEL VIDEO DE VIOLACIÓN COLECTIVA EN BRASIL NIEGA SU PARTICIPACIÓN

Raí de Souza, de 22 años, aunque no estaba en la lista de sospechosos se presentó a la comisaría la noche del viernes y se adjudicó la autoría del video sobre la violación hacia una adolescente por más de 30 hombres en una favela de Río de Janeiro. Souza admite sí haber tenido relaciones sexuales "consentidas" con la víctima; sin embargo negó su participación en la violación colectiva. Al mismo lugar lo acompañó su amigo Lucas Perdomo, de 20 años, futbolista del modesto Boa Vista, equipo de la primera división del Campeonato Carioca y supuesto novio de la joven; sin embargo el deportista desmiente esta relación, manifestando que su amigo (Souza) fue el único que tuvo intimidad con ella. Los dos jóvenes fueron dejados en libertad por la policía después de declarar. La adolescente señaló este viernes en su declaración que luego de encontrarse con su supuesto novio, perdió el conocimiento y se despertó desnuda, drogada y rodeada por 33 hombres armados con fusiles y pistolas; indica además, que era novia del futbolista desde hace 3 años y que estuvo con él un día antes de la violación. Alexandre de Morais y José Mariano Beltrame, ministro brasileño de Justicia y secretario de Justicia de Río de Janeiro, respectivamente, convocaron para la próxima semana una sesión de emergencia con otros secretarios regionales para constituir un equipo de lucha contra estos delitos. Frente a la Asamblea Legislativa en Río de Janeiro, unas 200 personas, en su mayoría mujeres se concentraron con pancartas de rechazo a los abusos sexuales con lemas como: "Cuando digo no, es no" y "No a la cultura de la violación". Fuente: El Nuevo Diario Fuente: El Nuevo Diario