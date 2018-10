29, Mayo, 2016 29, Mayo, 2016 6:18 a.m. 6:18 a.m.

SOLÍS VE PERSPECTIVAS "MUY POSITIVAS" DE QUE COSTA RICA VUELVA AL SICA

None

"No queremos estar fuera ni queremos debilitar el SICA, lo queremos fortalecer, pero para hacerlo nos tenemos que poner de acuerdo en cuanto a la agenda y las reformas", subrayó El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, aseguró hoy que las perspectivas de que su país recupere la plena participación en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) son "muy positivas" y dijo que la propuesta que para ello ha hecho Honduras "va en la dirección correcta". "No creo que sea suficiente la propuesta única de Honduras, pero me parece que está bien encaminada, va en la dirección correcta", dijo Solís a Efe tras participar en una conferencia en Nueva York. Honduras, que ejerce la presidencia pro témpore del SICA, planteó este mes a Costa Rica un plan para su retorno a los foros políticos del organismo, de los cuales se retiró en diciembre pasado. Te interesa: Morales es el presidente mejor valorado de Centroamérica y Solís el peor El Gobierno costarricense tomó su decisión después de que no se lograse una solución regional a la crisis migratoria de unos 8,000 emigrantes cubanos que quedaron varados en su suelo en su ruta por tierra a Estados Unidos. Ante la negativa de Nicaragua a dejar pasar a los cubanos, Costa Rica logró evacuar a los migrantes entre enero y marzo con el apoyo de El Salvador, Guatemala y México. Al mismo tiempo, Costa Rica reclama reformas al SICA para lograr mejores resultados y aumentar la transparencia en su gestión. Solís dijo hoy que su país está aún analizando la propuesta de Honduras y explicó que la solución podría ser al final una combinación entre varias opciones. "Eso es lo que en este momento estamos mirando", señaló el presidente en declaraciones a Efe, en las que consideró necesario hablar de ideas como el fortalecimiento institucional del SICA, la supranacionalidad de sus acuerdos, la reforma del protocolo de Tegucigalpa o el darle más potestades a la Secretaría General. Relacionado: Solís invita a toda Centroamérica a ser un "mercado nacional" Solís insistió en que para Costa Rica "la reincorporación es un asunto muy importante para su política exterior". "No queremos estar fuera ni queremos debilitar el SICA, lo queremos fortalecer, pero para hacerlo nos tenemos que poner de acuerdo en cuanto a la agenda y las reformas", subrayó. Sobre el calendario para el regreso, Solís consideró que "no debería haber razón" para que Costa Rica no ocupe la presidencia que le corresponde asumir en enero de 2017, aunque advirtió de que es necesario resolver la actual situación "mucho antes" para tener margen. En su intervención en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) que se celebra en Nueva York, el presidente costarricense defendió la integración regional en Centroamérica y abogó por potenciarla. En ese sentido, apostó por darle "capacidades importantes" al SICA y fortalecer su Secretaría General. También apuntó al uso del consenso en la toma de decisiones como un factor que dificulta los avances, pues a menudo se convierte en "vetos" por parte de países que bloquean el sistema.