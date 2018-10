30, Mayo, 2016 30, Mayo, 2016 6:01 a.m. 6:01 a.m.

MADRE DE NIÑO SALVADO DE GORILA RESPONDE CRITICAS

Michelle Gregg, madre del menor que cayó en la guarida de un gorila en un zoológico de Ohio agradeció a Dios por salvar la vida de su hijo y respondió también a las críticas que han recibido. A través de Facebook la madre del menor de cuatro años se expresó. "Quiero agradecer a todos por sus pensamientos y oraciones. Lo que comenzó como un día maravilloso terminó en un día espantoso. Para aquellos que han visto las noticias o las redes sociales, fue mi hijo el que cayó a la jaula del gorila en el zoológico"."Dios protegió a mi hijo hasta que las autoridades lograron salvarlo. Mi hijo está a salvo y pudo sobrevivir con solo una contución y unos pocos rasguños... nada de huesos rotos o heridas internas". CRITICAS Gregg respondió también a los cuestionamientos hechos como padres al considerar que no cuidaron de su hijo. "Como sociedad somos rápidos en juzgar cómo un padre puede quitar la vista de sus hijos, y si alguien me conoce, saben que vigilo muy de cerca a mis hijos. Los accidentes ocurren pero estoy agradecida que las personas indicadas estuvieron en el lugar indicado hoy. Gracias a todos lo que me ayudaron a mí y a mi hijo hoy, y gracias aún más a Dios por ser el Dios increíble que es"". Thane Maynard, director del zoológico público un comunicado sobre la muerte del gorila Harambe. "Estamos con el corazón roto por perder a Harambe, pero la vida de un niño estaba en peligro y nuestro Equipo de Respuesta a Animales Peligrosos tuvo que toma una rápida decisión". En redes sociales hay opiniones encontradas por la muerte del gorila. En Facebook ya hay grupos que reclaman justicia. Fuente:LaprensaHonduras