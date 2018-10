02, Junio, 2016 02, Junio, 2016 2:26 a.m. 2:26 a.m.

URUGUAY PLANEA INICIAR EN JULIO LA VENTA DE MARIHUANA LEGAL EN 50 FARMACIAS

El Gobierno uruguayo ultima los detalles para dar inicio a la venta de marihuana de uso recreativo en unas 50 farmacias de todo el país a partir de julio, tras la aprobación en 2013 de una ley que reguló la producción y compraventa de esa hierba, informaron fuentes oficiales. La dispensación en farmacias se trata de una "tercera etapa" tras la evaluación de calidad y la licitación que adjudicó a dos empresas la producción de hasta dos toneladas anuales cada una de cannabis con fines recreativos, dijo a la prensa Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia uruguaya y presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND). Según el funcionario, este paso "tiene sus dificultades", ya que implica vencer "límites o fronteras culturales", aunque especificó que "hay mucha seriedad" en el proceso, tanto con las asociaciones gremiales de farmacias -que precisó que han sido muy "proactivas" en la discusión- como con los comercios individualmente. Precisamente, un número de farmacias que "ronda las cincuenta distribuidas en todo el país" son las que decidieron individualmente participar en esta instancia "piloto" de la venta, que el Gobierno espera que se dé "prontamente, no más allá de julio o agosto", dijo Roballo. "Tenemos un número suficiente para hacer un plan piloto de acuerdo con la producción y también de acuerdo con la demanda que vamos a tener. En un primer momento, eso nos va a permitir hacer una evaluación del sistema y trabajar seriamente para cubrir luego lo que puede ser una demanda mayor", especificó. Sin embargo, la venta de cannabis recreativo en farmacias no logra consenso en las gremiales del sector, como por ejemplo la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay , que en diversos comunicados a sus socios expresó que "no es el lugar de venta de esta droga", en contraste a lo que dispone la ley actual.