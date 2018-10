5:32 a.m.

son drogas que se usan para tratar el dolor)

El piloto de la aeronave en la que viajaba, debió aterrizar de emergencia para que la estrella fuera atendida. Al día siguiente, Prince se presentó en un concierto y aclaró a sus fans que se encontraba en perfecto estado.

Fuente:Infobae

El cantante Prince murió de una sobredosis de opiáceos (reveló este jueves un oficial cercano a la investigación de la muerte del cantante a la agencia de noticias The Associated Press , quien habló a condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones a la prensa. El pasado 21 de abril, el músico estadounidense Prince Rogers Nelson falleció en su mansión de Paisley Park, Minnesota, donde vivía desde hacía décadas. Tenía 57 años. MAS DETALLES AQUI: MUERE EL CANTANTE PRINCE Desde entonces, investigadores estuvieron revisando si la estrella pudo haber muerto por exceso de drogas y si un médico le recetó fármacos en las semanas previas a su deceso.Un incidente se registró menos de una semana antes de que el artista falleciera: el 15 de abril, Prince acababa de dar un concierto en Atlanta y se dirigía a su casa en Minneapolis.