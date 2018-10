09, Junio, 2016 09, Junio, 2016 7:21 a.m. 7:21 a.m.

AL MENOS 18 MUERTOS EN UN ACCIDENTE DE AUTOBÚS EN BRASIL

El conductor de un autobús y 17 estudiantes universitarios que viajaban de pasajeros murieron en un accidente de tráfico en una autopista en la costa del Estado de São Paulo, a un centenar de kilómetros de la capital. Otras 17 personas, también estudiantes, han resultado heridas. El accidente ocurrió hacia las 11 de la noche a la altura del kilómetro 84 de la autopista Mogi-Bertioga, entre las ciudades de Biritiba-Min y Bertioga, el conductor perdió el control tras chocar con una roca del carril contrario. Una de las hipótesis, aún no confirmada, es que el conductor se quedó dormido, invadió el carril contrario, golpeó con la roca, perdió el control del vehículo, que acabó por volcar. En cualquier caso, aún se desconocen las causas del accidente. El jefe de la policía encargado de la investigación, Fábio Pierri, asegura que no había niebla ni estaba lloviendo cuando se produjo el choque. “Es posible que se haya dormido el conductor. Tenemos que montar el rompecabezas de todo. Por alguna razón el autobús cayó, se arrastró, arrancando árboles, y quedó en la cuneta”, aseguró Pierri. El mismo presidente interino del país, Michel Temer se declaró "impresionado" por el accidente, como declaró en su cuenta de Twitter. Añadió que se interesará por la investigación del accidente para tratar de evitar que se produzcan otros. “Es una tragedia absurda que no hay quien entienda”, aseguró a A Folha de S. Paulo Lauro Tavares, tío de una de las víctimas. El vehículo pertenece a la empresa União do Litoral, y, según el Ayuntamiento de São Sebastião, tenían todos los permisos en regla. Fuente:ElPais