REPORTEROS DE NBC NO IRÁN A RIO POR TEMOR A ZIKA

La cadena de televisión NBC anunció que "un pequeño grupo" de sus reporteros no irán a Brasil para la cobertura de los Juegos Olímpicos en agosto, debido a preocupaciones por el virus del Zika. Entre los periodista que no asistirán a Río está Savannah Guthrie, la co-conductora del "Today" show, quien tiene 44 años y está esperando su segundo hijo. Brasil es el país latinoamericano más afectado por el virus del Zika, que causa severos defectos de nacimiento incluida la microcefalia. Te interesa: DEPORTISTAS COREANOS VESTIRAN ROPA CONTRA EL ZIKA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016 NBC enviará un grupo de unas 2.000 personas para cubrir los juegos, que se realizarán del 5 al 21 de agosto. La empresa, que no está obligando a su personal a viajar a Río, sugirió a sus empleados asesorarse con sus médicos antes de tomar una decisión. La Organización Mundial de la Salud anunció el martes desde su sede en Ginebra que convocará a una reunión especial de su comité de emergencia sobre el Zika para examinar la fase actual del virus. La directora general de la OMS ha pedido al comité de emergencia examinar los riesgos de que las Olimpiadas se lleven a cabo en Brasil. Fuente:Voz de América