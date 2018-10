MICKEY MOUSE, SPIDERMAN Y OTROS PERSONAJES PODRÍAN DESAPARECER DE TIMES SQUARE

11:51 a.m.

Los personajes que recorren la abarrotada Times Square, para tomarse fotos con los turistas a cambio de propinas, podrían desaparecer por desobedecer la nueva normativa municipal que delimita su zona de trabajo en la plaza más famosa de Nueva York. Algunos trabajadores disfrazados de personajes de cine y televisión fueron acusados de instigar y acosar a los turistas para conseguir mayores propinas, por lo que las autoridades de la cuidad decidieron reducir su territorio de trabajo. Empleadores públicos delimitaron la zona con marcas vistosas color turquesa, Mickey Mouse, Spiderman, Elmo y otros presentarán una demanda a la Corte Suprema porque consideran una normativa discriminatoria. Israel Escalona quien personifica a Batman, lleva cinco años trabajando en el lugar y señala que no lo pondrán en una cajita azul como si fuera juguete, y no podrán obligarlo a permanecer quieto en un lugar solo por cómo va vestido. Con la nueva delimitación en Time Square, los disfrazados no podrán acercarse a los turistas como antes. Algunos de ellos llevan hasta 15 años ganándose la vida de esta manera. Fuente: END.