17, Junio, 2016 17, Junio, 2016 1:24 p.m. 1:24 p.m.

FUJIMORI CON PROBLEMAS DE SALUD

None

El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, fue trasladado de emergencia a una clínica por presentar problemas de salud. Julio Magán, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), donde está recluido Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción, dijo que el ex mandatario sufrió una descompensación en su salud y fue trasladado a una clínica local Fujimori recluido en el penal de Barbadillo, presentó molestias gastrointestinales, ésto motivó a sus custodios a dar parte al director del penal. Magan, no precisó cuánto tiempo permanecerá el ex presidente en la clínica. Fuente: La República. pe.