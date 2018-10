23, Junio, 2016 23, Junio, 2016 3:31 a.m. 3:31 a.m.

CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS DIVIDADA POR DECRETOS SOBRE INMIGRACIÓN DE OBAMA

La Corte Suprema de Estados Unidos no se pone de acuerdo y se declara dividida respecto a los planes de Obama sobre inmigración, informó la cadena internacional CNN. Los planes de Obama –calificados de polémicos en el país norteamericanas se ven interrumpidas después que el fallo de la corte sentenció que los programas no entrarán en vigor. Ese poder detalló que el caso iba pasar a una corte inferior. El fallo significa que los programas no entrarán en vigor y que el tema volverá a una corte inferior, y ya es muy poco probable que se hagan realidad en lo que queda de presidencia de Obama. Los programas propuesta por Obama llamados Bombo y Platillo 2014 resolveria la situación de 4 millones de indocumentados con permisos temporales y beneficios asociados. Texas y 25 estados más se opusieron a las reformas bloqueadas por la corte en 2015 Fuente: CNN