25, Junio, 2016 25, Junio, 2016 11:44 a.m. 11:44 a.m.

UNIÓN EUROPEA PIDE SALIDA INMEDIATA DE REINO UNIDO

Los ministros de Exteriores de seis países fundadores de la Unión Europea se reunieron en Berlín para discutir la velocidad y la estrategia de salida del Reino Unido. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo que le gustaría empezar a trabajar en la desvinculación "inmediatamente". "Los británicos decidieron que quieren abandonar la Unión Europea, por lo que no tiene ningún sentido esperar hasta octubre para tratar de negociar los términos de su salida", expresó Juncker, refiriéndose al anuncio de la renuncia del primer ministro británico, David Cameron. Sin embargo, la canciller alemana Angela Merkel sugirió no hay prisa, para concretar el Brexit. "Gran Bretaña sigue siendo un miembro de pleno derecho de la Unión Europea con todos los derechos y responsabilidades, estábamos tristes ayer porque el voto haya ido en esa dirección, pero eso no es motivo para estar en una forma especialmente desagradable durante las negociaciones, es algo con lo que tenemos que lidiar adecuadamente", agregó Merkel. Fuente: CNN.