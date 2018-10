26, Junio, 2016 26, Junio, 2016 9:15 a.m. 9:15 a.m.

RAMOS ALLUP INTIMIDADO AL REGRESAR A VENEZUELA TRAS REUNIÒN EN OEA

None

El presidente de la Asamblea Nacional y tres diputados que lo acompañaban fueron revisados a fondo en el aeropuerto de Caracas, a pesar de tener inmunidad, tras retornar de Estados Unidos El presidente de la Asamblea General, Henry Ramos Allup, vivió un tenso momento con funcionarios del gobierno el sábado cuando arribaba al aeropuerto internacional de Caracas proveniente de Washington donde, en compañía de otros diputados, apoyó en la OEA la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. El legislador difundió en las redes sociales un vídeo en el que se observa cómo el equipaje de él, así como el de los parlamentarios opositores Luis Florido, William Dávila y Luis Padilla, son revisados minuciosamente pese a que la inmunidad parlamentaria de la que gozan debería evitarles el trámite. "Yo quisiera ver si cuando por aquí entran los militares y los funcionarios del gobierno cargados de contrabando ustedes los revisan", dice Ramos Allup en el video a dos agentes de aduana. "Yo tengo inmunidad, yo me podría resistir pero no lo voy a hacer", agrega. Además, el grupo fue recibido por periodistas de medios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro pero a ningún medio opositor se le permitió entrar en el área de migraciones y aduana del aeropuerto. En el momento más tenso, el parlamentario se cruza con uno de los mlitares y le dice que ellos son responsables del maltrato porque "no están obligados a respetar órdenes superiores indebidas, si a usted le dicen que tiene que atropellar a un diputado, usted no tiene que atropellar a un diputado". Más tarde, Dávila dijo en un comunicado que el grupo de legisladores regresó a Caracas con el "compromiso mayor" de llevar adelante el revocatorio. Con información de EFE