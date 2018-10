26, Junio, 2016 26, Junio, 2016 10:44 a.m. 10:44 a.m.

IGLESIA LE DEBE UNA DISCULPA A LOS HOMOSEXUALES

None

Al Papa Francisco se le preguntó a bordo del avión rumbo a Roma tras su viaje a Armenia si estaba de acuerdo con uno de sus principales asesores, el cardenal alemán Karl Marx, que dijo durante una conferencia en Dublín en los días posteriores a la masacre de Orlando dentro de un club gay que la Iglesia les debe una disculpa a los homosexuales por haberlos marginado. Francisco respondió con una variante de su famoso comentario "¿Quién soy yo para juzgarlos?" y una repetición de la enseñanza de la Iglesia de que los gays no deben ser discriminados, sino tratados con respeto. "Creo que la Iglesia no solo debe disculparse (…) con una persona a la que ofendió sino que debe también disculparse con los pobres, con las mujeres que han sido explotadas, con los niños que han sido explotados en el trabajo y por bendecir tantas armas (…)", señaló el ex cardenal argentino en dialogo con los periodistas. Durante este fin de semana, varios desfiles organizados por la comunidad LGBT se llevaron a cabo en las principales ciudades del mundo, en los cuales se recordaron a las víctimas de la masacre, que perdieron la vida cuando un terrorista vinculado al Estado Islámico ingresó armado a una discoteca y asesinó a 49 personas. INFOBAE