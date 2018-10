07, Julio, 2016 07, Julio, 2016 4:51 a.m. 4:51 a.m.

MUJER GRABÓ MUERTE DE SU NOVIO DESPUÉS QUE UN POLICIA LE DISPARARA

None

Una mujer usó Facebook Live para narrar el suceso. Su novio yacía en el asiento del copiloto mientras ella narraba que la Policía los detuvo por traer "rota una luz trasera", cuando su novio le dijo al oficial que traía un arma y procedió a buscar el documento de portación el uniformado le disparó. El hecho ocurrió en Falcon Heights, Minnesota, en el vehículo viajaban Lavish "Diamond" Reynolds, su novio Philando Divall Castile, de 32 años y la hija de Reynolds. Mientras Reynolds narraba el trágico hecho, el oficial disparó al menos cuatro veces a Castile que agonizaba en el asiento del copiloto. "Por favor no me digas que mi novio se fue de esta manera. Oficial, por favor no me diga que le hizo esto", decía la mujer, desesperada. Las autoridades le hicieron bajar del auto con las manos en alto y procedieron a quitarle el teléfono. Minutos después confirmaron la muerte de Castile. El video recibió más de 15 mil visualizaciones y más de mil compartidos.