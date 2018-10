07, Julio, 2016 07, Julio, 2016 11:18 a.m. 11:18 a.m.

OBAMA FURIOSO POR MUERTES DE AFROAMERICANOS A MANOS DE LA POLICÍA

La multiplicación de casos de ciudadanos afroamericanos abatidos por la policía deja en evidencia que existe un grave problema y que no se tratan de "casos aislados", afirmó este jueves el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su página de Facebook. Las muertes de Alton Sterling, en Luisiana, y de Philando Castile, en Minesota, son síntoma de los desafíos en nuestro sistema de justicia criminal, la disparidad racial que se muestra en nuestro sistema año tras año, expresó el mandatario. “Todos los estadounidenses deben estar profundamente preocupados”, señaló Obama. "Admitir que tenemos un grave problema no contradice nuestro respeto y aprecio por la gran mayoría de los agentes de policía", reconoció a su vez el presidente. Sterling fue baleado a quemarropa por policías que lo sujetaban contra el piso en Baton Rouge, Luisiana, y Castile sufrió igual suerte durante un control de su vehículo en Falcon Heights, Minesota, en episodios que desataron una nueva ola de indignación por la violencia policial contra ciudadanos negros. En los casos de Sterling y Castile, sus muertes fueron filmadas por testigos, en videos que muestran que no representaban ningún riesgo evidente para los agentes que los abordaron. En su mensaje en la red Facebook, Obama mencionó la "ausencia de confianza que existe entre las fuerzas policiales y demasiadas personas en las comunidades a las que sirven". Todos los estadounidenses deben sentirse "perturbados" por los tiroteos que provocaron las muertes de Sterling y Castile, porque "ya se han visto tragedias similares demasiadas veces". "Por ello, los estadounidenses deberían reconocer la furia, la frustración y la congoja que tantas personas están sintiendo, sentimientos que se expresan en protestas pacíficas y vigilias. Michelle y yo compartimos esos sentimientos", concluyó Obama. Fuente: Infobae.