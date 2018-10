09, Julio, 2016 09, Julio, 2016 7:42 a.m. 7:42 a.m.

OTAN CIERRA SU CUMBRE REFORZÁNDOSE ANTE EL TERRORISMO Y CRISIS MIGRATORIA

None

Los líderes de la OTAN culminaron hoy su cumbre en Varsovia con medidas dirigidas a combatir el terrorismo y las oleadas migratorias irregulares que desestabilizan su flanco sur, después de aprobar en la primera jornada su refuerzo en el este frente a una Rusia más agresiva pero a la que no quieren aislar. La cumbre, celebrada precisamente en la ciudad donde se firmó el pacto que lleva su nombre y que rubricó la asistencia mutua entre las repúblicas soviéticas en la Guerra Fría, se caracterizó por la concreción de medidas para adaptar la defensa de la Alianza ante nuevos retos tanto en el este como en el sur. "Es importante no exagerar los riesgos y amenazas a los que nos enfrentamos. Pero lo que vemos hay menos previsibilidad, más incertidumbre y una Rusia más autoritaria que ha incrementado sustancialmente sus capacidades militares", indicó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg. Los líderes decidieron que la OTAN, que no participa como organización en la coalición internacional que combate al grupo terrorista del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, ponga a su disposición aviones de vigilancia Awacs para que compartan información. El presidente estadounidense, Barack Obama, que garantizó a Europa que podrá contar con Estados Unidos "en los buenos y malos tiempos", confirmó que esos batallones contarán con 4 mil soldados. "La postura de la Alianza es estrictamente defensiva, no busca enemigos ni mantiene una postura agresiva. Pero toma medidas necesarias para la defensa de los aliados", indicó por su parte el presidente francés, François Hollande, quien especificó que la OTAN transmitirá ese mensaje a Rusia en la reunión de embajadores de las dos partes prevista para el próximo miércoles en Bruselas.