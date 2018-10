12, Julio, 2016 12, Julio, 2016 7:51 a.m. 7:51 a.m.

CHINA VIOLÓ LOS DERECHOS DE SOBERANÍA DE FILIPINAS, SEGÚN LA HAYA

Este martes el tribunal Internacional de La Haya concluyó que no existe base legal para que China reclame derechos históricos sobre los recursos dentro de las áreas marítimas dentro de la línea de los nueve puntos, fallando a favor de Filipinas. La agencia oficial de noticias china Xinhua dijo que el fallo era ilegal y dijo que el tribunal no tiene jurisdicción sobre soberanía, "China no acepta ni reconoce el fallo", dijo Xinhua. Mientras, tanto, el gobierno de Filipinas dijo que confirma fuertemente su respeto por esta histórica decisión como una importante contribución a las actuales disputas en el Mar del Sur de China, según un comunicado dado a conocer inmediatamente después de la decisión. La línea de nueve puntos de China se extiende cientos de millas hacia el sur y este de la provincia insular de Hainan. "China violó los derechos de soberanía de Filipinas en su zona económica exclusiva, al interferir en la pesca y exploración de petróleo, al construir islas artificiales y al no detener a los pescadores chinos en la zona”, expresó el tribunal. Filipinas y China han estado durante mucho tiempo en desacuerdo sobre las reclamaciones de Beijing de la soberanía sobre grandes zonas del Mar del Sur de China. Manila llevó su lucha a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en 2013. Las tensiones se han incrementado desde que China ha recuperado terreno en operaciones masivas de dragado, convirtiendo los bancos de arena en islas dotadas de aeródromos, puertos y faros. China se ha negado a participar en el caso, que supone la primera vez que un tribunal internacional se ha pronuncia sobre lío de reclamaciones de soberanía en la región. A pesar de que se considera un fallo muy fuerte en contra de China, no hay nada en la decisión que apunte qué va a suceder a continuación. Y si bien el fallo es considerado como legalmente vinculante, no existe un mecanismo para hacerlo cumplir. Fuente: CNN.