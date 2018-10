12, Julio, 2016 12, Julio, 2016 8:55 a.m. 8:55 a.m.

BERNIE SANDERS DA SU APOYO A LA CANDIDATURA DE HILLARY CLINTON

Hillary Clinton y Bernie Sanders unieron fuerzas este martes contra Donald Trump, poniendo fin a su rivalidad política. El senador dio su apoyo a la candidatura demócrata de la exsecretaria de Estado, en el primer acto de campaña en el que aparecieron juntos en Portsmouth, New Hampshire, Estados Unidos, destinado a unificar el partido. "La secretaria Clinton ganó la nominación, ella será la candidata demócrata a la presidencia y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para asegurarme que sea presidenta de Estados Unidos", expresó Sanders, de 74 años y quien se define como socialista. La campaña de Sanders fue por momentos una auténtica pesadilla para la ex secretaria de Estado. Pese a que hace semanas Clinton obtuvo los delegados necesarios para obtener la nominación, Sanders mantuvo hasta este momento su candidatura. "Hillary Clinton va a ser una excelente presidenta y me siento orgulloso de respaldarla hoy", concluyó Sanders. "No dejo de pensar en lo mejor que van a ser estas elecciones, ahora que estamos del mismo lado", dijo Hillary Clinton, "Porque juntos somos más fuertes", agregó. Fuente: CNN.