HISTÓRICO PRIMER DEBATE DE LOS CANDIDATOS A SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

En el marco de la elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas, los principales candidatos a suceder en el cargo a Ban Ki-moon participaron este martes en un debate en el Salón de la Asamblea General del organismo internacional. Durante el evento, se debatieron temas como la justicia mundial, la desigualdad, el rol del organismo internacional en el mundo y la posibilidad de que una mujer asuma el cargo, entre otros. Participaron cinco de los doce candidatos: Vesna Pusic (Croacia), António Guterres (Portugal), Susana Malcorra (Argentina), Vuk Jeremic, (Serbia) y Natalia Gherman (Moldavia). En tanto, en la siguiente sesión participarán: Helen Clark (Nueva Zelanda), Danilo Türk (Eslovenia), Christiana Figueres (Costa Rica), Igor Luksic (Montenegro) e Irina Bokova (Bulgaria). Los otros dos candidatos, Srgjan Kerim (ex República Yugoslava de Macedonia) y Miroslav Lajcak (Eslovaquia), no pudieron asistir al evento en Nueva York, por lo que enviaron un mensaje de video. Los aspirantes hicieron foco en sus visiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la ONU y, a su vez, el próximo secretario general. Malcorra, la única participante latinoamericana en el debate de este martes, aseguró que la ONU requiere un secretario general que "escuche a la gente", y pidió que sea "inclusivo y valiente". "Estoy aquí para las Naciones Unidas que todos necesitamos y queremos", indicó. Uno de los puntos más importantes durante el debate fue la justicia universal. Al respecto, la candidata argentina señaló que la ONU no debería aceptar una "paz sin justicia". "Desde el momento en que un país o una región piensa que está en la mira de la justicia, la justicia no está funcionando". Malcorra aclaró que el secretario general de la ONU es el mandatario de una organización de 197 países, "y no el secretario general del mundo, como algunos piensan". Subrayó que el organismo internacional "debería dar el ejemplo". Con relación a una reforma del Consejo de Seguridad que muchos países reclaman desde hace años, la diplomática argentina apuntó que será la Asamblea Nacional de la ONU la que deba encontrar una solución. En el cierre de su presentación ante diplomáticos de todo el mundo, la canciller argentina remarcó que el organismo internacional "tiene que inspirar al mundo". Por ello, el próximo secretario general "tiene que tener la humildad de escuchar", concluyó. Fuente: Infobae.