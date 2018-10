13, Julio, 2016 13, Julio, 2016 3:07 a.m. 3:07 a.m.

COLOMBIA MILITARIZA CARRETERAS POR ORDEN DEL PRESIDENTE

"Seguimos dispuestos al diálogo pero no vamos a ceder al chantaje y mucho menos a un chantaje que viene acompañado de violencia y de episodios como el que acaba de sufrir el Gobernador de Boyacá", dijo el Presidente, según RCN. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos ordenó al Ministro de defensa de su país la militarización en las carreteras, luego de accidente ocasionado al alcalde de Bocay, cuando transitaba por una protesta de camioneros. “El conductor perdió el control del vehículo porque en la carretera había aceite. Tuvo un accidente y se encuentra en este momento en el hospital, lo van a intervenir. Está fuera de peligro pero lo van a intervenir", relató Santos, recordando que siempre ha estado dispuesto a dialogar con estas personas que tienen derecho a protestar. "En estos 36 días no ha habido un solo día, un solo momento, donde el equipo liderado por el Ministro de Transporte no haya estado dispuesto a sentarse a dialogar, a buscar soluciones y se han hecho todo tipo de ofertas, ofertas generosas para poder soluciones y levantar este paro", aseguró Santos, El mandatario advirtió de no confundir el diálogo con debilidad, pues no está dispuesto a ceder ante lo que considera es un “chantaje”, por lo que se vió obligado a ordenar la militarización de las carreteras a partir del incidente. "Ministro de Defensa, yo le pido a usted, que yo sé que ya tiene 23 mil unidades suyas (…) en las carreteras, pero necesito más. Necesito que todos los camioneros que quieran trabajar –que son muchísimos pero que tienen miedo, porque los están inclusive amenazando; los llaman a sus casas y los amenazan de muerte– no solo quiero que militarice aún más las carreteras, ayude a que esas caravanas estén más protegidas, sino que me capturen a todos los responsables de estas amenazas y de esta violencia", ordenó. Fuente y foto: RCN