14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 8:58 a.m. 8:58 a.m.

ALTO COMANDANTE DE ISIS MUERE EN COMBATE

Omar al-Shishani, un alto comandante de ISIS al que se le conocía como el “Omar el Checheno”, murió en combate cerca de la ciudad iraquí de Mosul, informó la agencia Amaq, que citó a una fuente militar no especificada. La agencia de ISIS no dijo cuándo o cómo murió Al-Shishani. Aviones de Estados Unidos atacaron posiciones de ISIS en Iraq en los últimos días, meses después de que la coalición creyó haberlo matado en Siria, de acuerdo con dos oficiales. Estados Unidos todavía intenta confirmar si esta vez sus fuerzas estuvieron involucradas en su muerte, dijeron oficiales de Estados Unidos. Por separado, un vocero del Comando Conjunto de Operaciones de Iraq, el coronel Mohammed Ibrahim, dijo a CNN que está al tanto de lo que informó la agencia de ISIS pero que hasta ahora no puede ser confirmado. Al-Shishani ha sido considerado por mucho tiempo uno de los comandantes militares más capaces de ISIS. Por su cabeza se ofrecen 5 millones de dólares. Antes de unirse a ISIS en 2013, sirvió dentro de una unidad de élite del Ejército de Georgia y se cree que era quien mantenía una prisión en Raqqa, Siria, donde estaban rehenes extranjeros.