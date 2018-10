14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 10:12 a.m. 10:12 a.m.

LA CONFESIÓN QUE EXPLICA EL TRÁGICO CHOQUE DE TRENES EN ITALIA

"Fui yo quien dejó salir ese tren, fui yo quien dio luz verde, había confusión, los trenes iban con retraso", confesó Vito Piccarreta, jefe de la estación de Andria, en Italia. "Pero no sólo fue mi culpa. Todo el mundo me pone la cruz, pero yo también soy una víctima", lamentó Piccarreta. La esposa de Vito, Lía Piccarreta, aseguró por su parte que ambos se sienten víctimas del suceso pero añadió: "Sólo un error no puede haber causado todo esto". La compañía privada Ferro tranviaria, que gestiona el tramo de vía única donde ocurrió el accidente, suspendió al jefe de estación. El martes pasado, dos trenes que se encontraban en la misma vía férrea, en la región de Apulia (sur de Italia) chocaron frontalmente en una ligera curva cuando circulaban a unos 100 kilómetros por hora. Ese tramo es de vía única, por lo cual los jefes de ambas estaciones deben ponerse de acuerdo por teléfono para dejar pasar un tren en una u otra dirección. La fiscalía de Trani, a cargo de las pesquisas, ha asegurado que no se detendrá en depurar las responsabilidades del personal de las estaciones, sino que también investigará las causas del retraso en el desdoblamiento de la línea única que ya había sido autorizado y que contaba incluso con financiación de fondos de la Unión Europea. Fuente: Infobae.