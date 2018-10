14, Julio, 2016 14, Julio, 2016 12:21 p.m. 12:21 p.m.

PRÍNCIPE ENRIQUE TRANSMITE EN VIVO SU TEST DE VIH

Un simple pinchazo del dedo es todo lo que necesita un príncipe de Inglaterra para llamar la atención sobre la lucha contra el VIH. Esto fue lo hizo este jueves, el príncipe Enrique, quien se dirigió a una clínica de Londres para hacerse la prueba en vivo del VIH y mostrar a la gente a través de Facebook lo fácil que es tomarse la prueba. Todo el proceso de tomar la prueba y conocer los resultados tomó menos de cuatro minutos. "Es increíble lo rápido que es," dijo Harry, que dio negativo para el VIH. Después de obtener los resultados, el príncipe animó a la gente a hacerse la prueba, incluso a aquellos que no creen que hayan sido expuestos, en un esfuerzo para normalizar el proceso. "Es mejor que todo el mundo vaya y se haga la prueba. ¿Por qué no? Si usted es un hombre, mujer, homosexual, heterosexual, negro, blanco, lo que sea, incluso pelirrojo, ¿por qué no venir y hacerse una prueba?”, expresó. El palacio de Kensington tuiteó que Harry tomó la prueba en vivo porque cree que su generación tiene que tomar el liderazgo en la lucha contra el VIH, o el riesgo de perder los beneficios de los que han venido antes. Fuente: CNN.