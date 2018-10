15, Julio, 2016 15, Julio, 2016 3:26 a.m. 3:26 a.m.

ATENTADO EN NIZA: IDENTIFICAN AL CONDUCTOR DEL CAMIÓN

La Policía francesa informó que logró identificar al hombre que realizó la masacre de Niza, Mohamed Lahouaiej Bouhlej es quien mató a al menos a 84 personas, tras corroborar los objetos encontrados en el vehículo a partir de las cámaras de seguridad de la zona. En las primeras horas del viernes, la Policía intervino el domicilio del terrorista. Los oficiales fuertemente armados ingresaron a la propiedad del atacante alrededor de las 9:30 am, en búsqueda de datos y pruebas que pudieran dar alguna pista sobre qué alentó al hombre de origen tunecino a provocar semejante masacre. Luego del tiroteo que terminó con la vida de Bouhlel, los policías hallaron un documento en el interior del camión que llevó a los investigadores hasta la vivienda del sospechoso. Durante las pesquisas, los agentes interrogaron a una decena de vecinos, quienes le dieron un perfil del terrorista. Lo describieron como un hombre "silencioso" y "solitario". Una familia que vivía en un piso superior al suyo indicó a la policía que Bouhlel no hablaba con nadie y rara vez devolvía un saludo. Otra mujer, en cambio, se quejó de que el hombre "miraba a sus hijas". Según el documento de identidad hallado en el camión, se trata de un hombre de 31 años residente de Niza, de origen tunecino. La policía confirmó que el terrorista no estaba fichado por los servicios secretos, pero sí por asuntos de violencia menor, como una pelea reciente. El diario Le Figaro reportó que el conductor alquiló el camión frigorífico en Saint-Laurent-du-Var, un pueblo cercano a Niza. Mientras manejaba, el joven iba disparando contra la multitud, informó la misma fuente. "En el momento en que fue abatido por los policías, había disparado varias veces", añadió el presidente regional, Christian Estrosi. El terrorista fue abatido por la policía. Fuente: Infobae.