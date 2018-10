¿CUÁLES SON LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON LAS MEJORES UNIVERSIDADES?

1 Universidad de Sao Paulo (Brasil)

2 Universidad de Campinas (Brasil)

3 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

4 Universidad de Chile (Chile)

5 Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)

6 Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (Brasil)

7 Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)

8 Instituto Tecnológico de Monterrey (México)

9 Universidad Nacional Autónoma de México (México)

10 Universidad de los Andes (Colombia)

Brasil suele ser uno de los países de América Latina más representados en los rankings mundiales de las mejores universidades del mundo. Y cuando compite contra toda la región, se luce aún más. Así lo refleja el primer ranking de universidades latinoamericanas elaborado por la publicación británica Times Higher Education (THE), especializada en educación y conocida por sus listados universitarios mundiales. En este listado Brasil es el líder indiscutido de la región. En la edición latinoamericana del ranking de THE aparecen 50 centros y se basa en 13 indicadores de rendimiento, igual que el listado mundial, que abarcan desde la proporción entre alumnos y personal, hasta la influencia del centro a nivel internacional.Brasil encabeza los primeros dos puestos, posee la mitad de las universidades en el top diez y detenta 23 de los 50 centros educativos listados en total. En los primeros dos lugares del ranking se encuentran la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Campinas, ambas ubicadas en el estado de Sao Paulo. El país vuelve a aparecer dentro del top diez en los puestos cinco (Universidad Federal de Río de Janeiro), seis (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro) y siete (Universidad Federal de Minas Gerais). Entrevistada por THE, Carolina Guzmán-Valenzuela, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, explicó que el éxito de Brasil a nivel universitario se debe a sus publicaciones de calidad, su elevada producción de patentes y su alto gasto en investigación y desarrollo en relación al producto bruto interno (1,15%). Por su parte, Javier Botero Álvarez, especialista de educación superior para América Latina del Banco Mundial, dijo a THE que las universidades públicas de Brasil sobresalen por dos factores: una elevada financiación estatal y un selecto sistema de elección de estudiantes. Las mejores universidades de América LatinaEl liderazgo educativo de Brasil en la región se mantiene a pesar del estancamiento actual de la economía de país y los recortes de financiamiento que están sufriendo las universidades estatales. El país que le sigue a Brasil en representación es Chile. Además de ubicarse en los puestos número tres (Pontificia Universidad Católica de Chile) y cuatro (Universidad de Chile), abarca 11 de las 50 universidades del ranking. Muy de cerca le sigue México, con diez de 50 y con dos universidades dentro de las primeras diez: el Instituto Tecnológico de Monterrey (ocho) y la Universidad Nacional Autónoma de México (nueve). La Universidad de los Andes, de Colombia, cierra el ranking del top 10. Instituciones educativas de Costa Rica, Perú y Venezuela también consiguieron ingresar al listado. De acuerdo con Botero Álvarez, las universidades de Brasil, Chile, México y Colombia se volverán cada vez mejores, alcanzando los rankings mundiales en los próximos años. No obstante, de todas las universidades latinoamericanas listadas, sólo la Universidad de Sao Paulo se encuentra en la última edición del ranking THE de las 300 mejores del mundo. Este centro se ubica en la franja que va del puesto 201 al 250. Según THE, dado que se proyecta que la población de América Latina aumentará una cuarta parte para 2050, alcanzando las 780 millones de personas, la educación superior sigue siendo una prioridad para muchos países de la región. Fuente: BBC.