16, Julio, 2016 16, Julio, 2016 1:51 p.m. 1:51 p.m.

HILLARY CLINTON SE SUMA A LA FIEBRE DEL POKÉMON GO

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, se sumó a la manía por el juego móvil Pokémon Go. El jueves, durante un mitin de campaña en Annandale, Virginia, Clinton hizo una broma sobre la popular aplicación y anunció la celebración de un evento en un "Pokestop" en Ohio este sábado. "No sé quién lo creó, pero estoy tratando de hacer que los Pokémon Go acudan a las urnas", dijo Clinton. Su sitio web promocionó el evento de este sábado en un Pokestop en Lakewood, Ohio, un suburbio de Cleveland que será sede de la Convención Nacional Republicana la próxima semana. "¡¡Únanse a nosotros en el Pokestop en Madison Park y pongan un señuelo, consigan Pokémon libres y luchen entre sí, mientras que se registran como votantes y aprenden más acerca de Hillary Clinton!!", dice el sitio web de la campaña. La aplicación Pokémon Go utiliza el sistema de cámara y GPS de los teléfonos inteligentes de los jugadores para atrapar Pokemones en lugares del mundo real. El juego se ha vuelto tan popular que varios sitios, como el Museo del Holocausto en Washington DC, han prohibido a los visitantes jugar allí. Mientras tanto, el candidato republicano Donald Trump dijo el jueves que le gustaría tener tiempo libre para poder jugar a la app. Fuente: Infobae.