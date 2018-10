19, Julio, 2016 19, Julio, 2016 11:58 a.m. 11:58 a.m.

DONALD TRUMP ES OFICIALMENTE EL CANDIDATO REPUBLICANO A LA PRESIDENCIA DE EE.UU.

Donald Trump consiguió ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos, por el Partido Republicano tras la votación este martes en la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana. Su hijo Donald Trump Jr. fue el encargado de hacer el anuncio tras el conteo de los delegados de Nueva York. La multitud en Cleveland celebró con la canción "New York, New York" de Frank Sinatra al fondo. El jueves dará el discurso de aceptación de la candidatura. La segunda jornada en la convención ha estado marcada por la polémica del plagio del discurso de Melania Trump el lunes, en un discurso pronunciado por Michelle Obama en 2008 en la Convención Demócrata. CNN supo que la campaña de Trump no despedirá a nadie por el hecho y que intenta dejar atrás la controversia. La campaña de Trump ha estado caracterizada por la controversia, en especial por sus polémicas declaraciones sobre migrantes mexicanos, musulmanes, refugiados sirios, medios de comunicación y personas con discapacidad. Trump se enfrentará presuntamente con Hillary Clinton, virtual candidata demócrata, quien ya cuenta con el apoyo de su rival durante las primarias, Bernie Sanders.