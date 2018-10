20, Julio, 2016 20, Julio, 2016 12:44 p.m. 12:44 p.m.

MAESTROS PANAMEÑOS DENUNCIAN AMEDRENTAMIENTO GUBERNAMENTAL

El Gobierno de Panamá buscó amedrentar a los docentes con fiscalizaciones y bonos, así lo denunciaron los profesionales de la educación que se encuentran movilizados para exigir ajustes salariales y mayor inversión en el sector público. El gremio señaló como una amenaza el hecho de que el Ministerio de Educación (Meduca) decidiera solicitar a la Contraloría una fiscalización a escala nacional de la asistencia de los educadores para determinar quiénes están "incumpliendo con sus responsabilidades". La dirigente Yadira Pino considera que la ministra de Educación, Marcela Paredes, se está extralimitando en sus funciones al hacer esta solicitud porque el deber de la Contraloría es fiscalizar el uso correcto de los fondos del Estado y no las actividades de los maestros. Asimismo, señaló como una burla la bonificación que se pretende ofrecer cuando hay docentes que no han recibido el pago de sus salarios y aseguró que con esta oferta lo que se busca es comprar a los educadores para que salgan de la huelga. "Es una falta de respeto por parte del Meduca jugar con el pan de cada día de los docentes que están trabajando y que no les han pagado", agregó. Ante las declaraciones del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sobre la "falta de valentía" de los docentes al no anunciarle la huelga, Pino las calificó como una falta de respeto y enfatizó que sí han sido valientes porque salieron a las calles a reclamar sus derechos. "Valiente no ha sido él al no cumplir su compromiso adquirido", sentenció. Por su parte, el profesor universitario y economista Juan Jované también calificó los anuncios gubernamentales como una amenaza y fuera de lugar porque "cuando se empieza a amenazar a la contraparte o a ofenderla, lo que se hace es escalar la disputa y se alejan de la solución". Los docentes en huelga y la comisión gubernamental reanudan este miércoles el diálogo para debatir más reclamos por parte de los manifestantes y presentar propuestas por la parte ejecutiva. El encuentro, que se lleva a cabo en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo, se produce luego de que el pasado lunes 18 de julio se rompieran las negociaciones entre los 17 gremios y la comisión de cinco ministros, encabezada por el titular de la Presidencia, Álvaro Alemán. Los dirigentes magisteriales Diógenes Sánchez y Yadira Pino informaron quelo discutido en la mesa será llevado al análisis con las bases, quienes tendrán la última palabra. El 19 de julio los docentes marcharon desde la Escuela República de Venezuela hasta la Contraloría General de la República, donde le recordaron al contralor Federico Humbert que ellos tienen derecho a huelga. Fuente: Telesur.