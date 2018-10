VÍCTIMAS DE TIROTEO EN DISCOTECA DE FLORIDA TENÍAN 14 Y 18 AÑOS

5:42 a.m.

La Policía reveló que las dos víctimas de la balacera en una discoteca al oeste de Florida, erandeden la discoteca se realizaba una fiesta para adolescentesSegún se informa, Strawder era unamientras que a Archilles era un preadolecente que jugaba fútbol americano y básquetbol.El menos de 14 años vivía a menos de dos kilometros del club nocturno donde se produjo el tiroteo. "A él le gustaba hacer reír a la gente. Era un chico divertido, siempreestaba haciendo bromas", afirmó su padre, además agregó no desear nada malopara el responsable del asesinato de su hijo.A través de un comunicado, las autoridades policiales han asegurardo además que el tiroteo dentro del Club Blu de Fort Myers no fue un acto terrorista."La investigación aún está activa, así como también la escena del crimen. Los investigadores trabajan duro para determinar la motivación", informó la policía de Fort Myers.Los disparos comenzaron a las 00:30 am del lunes, dijo Mulligan. Varias horas más tarde, una calle de la zona seguía cortada mientras la Policía investigaba.