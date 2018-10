NACE EN ESPAÑA EL PRIMER BEBÉ CON MICROCEFALIA CAUSADA POR ZIKA

6:39 a.m.

Una mujer contagiada con el virus del zika dio a luz este lunes en España al primer bebé con microcefalia nacido en Europa, según informaron los responsables del hospital de Barcelona donde nació.La mujer se contagió del zika en un viaje a un país extranjero, aunque las autoridades mantienen el hermetismo sobre dónde habría sido. Sin embargo, la agencia EFE señala que fue en Latinoamérica."El bebé no precisó ninguna reanimación específica. Se encuentra clínicamente bien (…), con constantes normales y estables", dijo en una rueda de prensa Félix Castillo, director del servicio de neonatología del hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en la región nororiental de Cataluña.El pequeño, cuyo sexo no revelaron por motivos de privacidad, está monitoreado constantemente y las primeras pruebas practicadas confirmaron que tiene el perímetro craneal más bajo de lo habitual y que tiene microcefalia.La microcefalia es una malformación grave e irreversible, que se caracteriza por una talla anormalmente pequeña del cráneo en los recién nacidos y por déficits neurológicos asociados.El parto se practicó por cesárea una vez cumplidas las cuarenta semanas de embarazo. "La evolución de la madre es muy buena" y tanto ella como el padre "están muy emocionados" con el nacimiento, señaló la doctora Elena Carreras, directora del servicio de obstetricia.Los doctores no quisieron brindar alguna otra información sobre el bebé y la madre.