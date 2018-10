30, Julio, 2016 30, Julio, 2016 9:52 a.m. 9:52 a.m.

TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 CERCA DE LAS ISLAS MARIANAS

None

Un terremoto de magnitud 7,7 en la escala de Richter se registró este viernes cerca de la isla Agrihan, en las islas Marianas del Norte, en el océano Pacífico, sin presentar hasta los momentos reportes de daños o heridos. Los especialistas informaron que no hay alerta de tsunami, a pesar de la profundidad y la magnitud del terremoto. El epicentro se ubicó a unos 32 kilómetros al suroeste de la isla Agrihan, a una profundidad de 188 kilómetros, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El sismo se sintió en Japón producto de las ondas sísmicas que viajan a grandes distancias, sin embargo, entre más se alejan más pierde fuerza, por lo cual no se reportan daños en algún país. Igualmente, se detalló que no hay riesgo de tsunami, incluso en Chile y en Colombia, naciones que tienen desembocadura al océano Pacífico. Específicamente el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), precisó: "Finalizado el proceso de análisis, las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en Chile". Fuente: Telesur.