03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 7:59 a.m. 7:59 a.m.

PACQUIAO PROPONE REIMPLANTAR LA PENA DE MUERTE EN FILIPINAS

None

El senador y campeón filipino del boxeo, Manny Pacquiao, presentó este miércoles ante la Cámara Alta de Filipinas tres propuestas de ley con las que pretende reimplantar la pena de muerte en el país. La iniciativa del boxeador, elegido senador en los comicios del pasado 9 de mayo, establece la pena capital para los crímenes atroces, incluidos los relacionados con las drogas, según el diario local Manila Bulletin. El proyecto legislativo surge después de la reunión que el pugilista mantuvo el pasado lunes con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, otro partidario de levantar la moratoria que impuso en 2006 la entonces jefa del Estado, Gloria Macapagal Arroyo. "Duterte realmente quiere que se vuelva a imponer la pena de muerte, y por supuesto, yo también lo quiero", declaró Pacquiao. "Estoy preocupado porque soy padre. Me preocupa que los crímenes y las drogas no se resuelvan. Quizás, es mi opinión, si tuviéramos otro presidente distinto y la campaña antidrogas no fuera tan intensa, no hubiéramos sabido cómo de grande es el problema que tiene Filipinas con las drogas", dijo el senador.