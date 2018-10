03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 8:02 a.m. 8:02 a.m.

TRUMP Y CLINTON YA PUEDEN ACCEDER A INFORMES DE INTELIGENCIA

Donal Trupm y Hilary Clinton, candidatos a la presidencia de Estados Unidos, ya pueden acceder a informes de inteligencia en el marco de la transición política de cara a enero, cuando será investido el sustituto de Barack Obama, informó hoy la Casa Blanca. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, detalló que tanto Clinton como Trump, proclamados oficialmente candidatos presidenciales en las convenciones de sus partidos celebradas en julio, ya tienen a su disposición esas sesiones de inteligencia, que todavía no han comenzado. Además, a partir de esta semana, ambas campañas también tienen acceso a espacio en oficinas de la Administración de Servicios Generales (GSA) en Washington. Earnest también dijo que el hecho de que Obama considere que Trump "no es apto" para ocupar la Presidencia, como sostuvo él mismo este martes, no va a tener ningún impacto en la transición, incluido el acceso de los dos candidatos a las mencionadas sesiones de inteligencia.