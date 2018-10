03, Agosto, 2016 03, Agosto, 2016 8:04 a.m. 8:04 a.m.

SENADO CHILENO APRUEBA REVOCAR VISAS DIPLOMÁTICAS A AUTORIDADES BOLIVIANAS

None

El Senado chileno aprobó por unanimidad la suspensión del convenio que exime de visa a diplomáticos bolivianos, propuesta por el Gobierno tras la polémica visita del canciller de ese país David Choquehuanca a puertos australes, por donde sale la mercancía del país andino. "Estamos dando una señal y estamos diciendo que las autoridades de Bolivia van a tener que recibir una visa para entrar a nuestro país", dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. Muñoz enfatizó que se seguirá haciendo todo lo que sea necesario "para defender nuestra soberanía. Eso no se admite, con eso no se juega y por eso nuestra actitud será firme como lo ha sido, pero con la serenidad necesaria, esa es la postura del Gobierno", indicó. "Lo que ocurrió con la última visita del canciller Choquehuanca y una delegación de 60 personas fue un acto de provocación inaceptable para Chile. Para evitar que esto se repita hay que pedir permiso", recalcó el legislador. Por su parte, el senador Francisco Chahuán señaló que la Comisión solicitó declarar persona no grata al ministro boliviano David Choquehuanca tras sus declaraciones respecto al río Lauca, ya que aseguró que estaba dispuesto "a derramar sangre". El Lauca es un río internacional que nace en Chile y discurre hacia territorio boliviano.