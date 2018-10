04, Agosto, 2016 04, Agosto, 2016 12:52 p.m. 12:52 p.m.

COSTA RICA DEPORTARÁ A CUBANOS QUE INGRESEN ILEGALMENTE

Costa Rica advirtió, este jueves, que no permitirá el paso de migrantes cubanos que intentan movilizarse desde Colombia, y adelantó que deportará a aquellos ingresen ilegalmente a su territorio. Según un comunicado de presidencia, el país no tiene condiciones para recibir a un nuevo contingente de migrantes cubanos como la que tuvo el país el año pasado, cuando cientos de isleños estuvieron cuatro meses varados por la negativa de Nicaragua de permitirles el paso en su ruta a Estados Unidos. "El gobierno de Costa Rica advierte acerca de la movilización de importantes grupos de personas migrantes cubanas desde Colombia. Ante su inminente llegada a Centroamérica, el gobierno costarricense reitera que el país no cuenta con las condiciones para permitir su ingreso", señaló el comunicado. Precisó que la continúa negativa de Nicaragua de permitirles el paso, sumada a la presencia de más de 2 mil migrantes procedentes en su mayoría de Haití y países africanos, hacen imposible recibir a los cubanos. El miércoles, el gobierno costarricense anunció que reforzaría la vigilancia en su frontera sur, con Panamá, para impedir nuevas entradas de migrantes. El gobierno indicó que si algún migrante indocumentado es detenido en el país, sea cubano o de otra nacionalidad, enfrentará trámites de deportación. Fuente: La Nación.