04, Agosto, 2016 04, Agosto, 2016 1:42 p.m. 1:42 p.m.

TURISTAS MEXICANOS ESTÁN VARADOS EN AEROPUERTO DE ESPAÑA

Decenas de turistas mexicanos están varados en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España esperando poder subir a alguno de los vuelos de la aerolínea Aeroméxico de regreso a su país. Los turistas compraron boletos sujetos a espacio, por lo que tendrán que esperar a que en alguno de los vuelos se libere un lugar, algo complicado en plena temporada alta. "Son boletos de bajo costo que Aeroméxico les da a sus empleados y ellos los venden a terceros, pero no les ponen restricciones de no usarlo en temporada alta", explicó el consejero de prensa de la Embajada de México en España, Salvador Musalem, a CNN en Español. Por su parte, Aeroméxico dijo que "no vende ni comercializa de manera alguna con el público en general los llamados Boletos Sujetos a Espacio. Se trata de una prestación laboral que algunas aerolíneas otorgan a sus colaboradores para que éstos puedan viajar". En estos momentos hay 184 personas que llevan hasta 9 días esperando en la terminal española, dijo el portavoz de la embajada. Un grupo de los afectados se reunió este jueves con el cónsul en Madrid en busca de apoyo. Tras la reunión, la embajada le remitió la problemática a la Cancillería de Relaciones Exteriores en México y pidió la autorización de un presupuesto para para ayudar a los afectados a sufragar los gastos de alimentación.