05, Agosto, 2016 05, Agosto, 2016 2:21 a.m. 2:21 a.m.

BARACK OBAMA HACE LLAMADO A TRUMP PARA QUE NO DIVULGUE DETALLES DE INFORMES SECRETOS DE SEGURIDAD DE EE.UU

None

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama confirmó el jueves que Donald Trump recibirá informes de seguridad nacional antes de las elecciones de noviembre, pero le advirtió al candidato republicano -al que ha considerado como "no capacitado" para ejercer el cargo-, que los reportes deben mantenerse en secreto. Obama, un demócrata que ha respaldado a la ex Secretaria de Estado, Hillary Clinton en la carrera a la Casa Blanca de este año, ha expresado su preocupación ante la candidatura de Trump, un empresario de Nueva York que ha propuesto prohibir temporalmente el ingreso de musulmanes a Estados Unidos y construir un muro en la frontera con México. El martes se preguntó por qué algunos republicanos destacados no han retirado su apoyo al nominado presidencial de su partido. El jueves consideró como ridículas las denuncias de Trump sobre que la elección podría estar arreglada. "Desde luego que las elecciones no serán manipuladas. ¿Qué significa eso?", dijo Obama molesto. "Si el señor Trump va ganando por 10 o 15 puntos en el día de la elección y termina perdiendo, entonces quizás podría plantear algunas dudas. Ese no parece ser el caso en este momento", finalizó.