OBAMA PRESIONA  A RUSIA POR SIRIA

El presidente estadounidense, Barack Obama, afirmó este jueves que los yihadistas del Estado Islámico (IS) parecen "estar cambiando de táctica" hacia ataques terroristas en respuesta a las derrotas que sufren sobre el terreno en Siria e Irak.

En su última conferencia de prensa en el Pentágono antes del inicio de sus vacaciones estivales, Obama resumió las derrotas del IS al subrayar las pérdidas de plazas estratégicas en Siria e Irak, las muertes de altos mandos del grupo y las dificultades para recuperarse de esos reveses.

No obstante, Obama reconoció que, tras los numerosos atentados terroristas inspirados o dirigidos por el IS en todo el mundo, "parece que las pérdidas están causando un cambio de táctica que no habíamos visto antes".

Barack dijo que, tras dos años de la misión de la coalición internacional contra el IS, liderada por Estados Unidos, "resulta que no eran invencibles, y su derrota es inevitable".

El presidente no dudó que el ISIS perderá el control de sus dos grandes bastiones, Al Raqa (Siria) y Mosul (Irak), aunque no especificó cuándo espera que esas batallas de liberación tengan lugar. "Hace dos años, el IS se expandía por Irak y hasta puso en riesgo Bagdad", señaló el mandatario, que recordó que desde hace un año los yihadistas no ganan territorio.Obama señaló que, a los esfuerzos militares contra los yihadistas, deben sumarse esfuerzos políticos, humanitarios y diplomáticos.

No obstante, reconoció "no estar satisfecho con los avances, porque eso significaría que el problema está resuelto y ese no es el caso".El mandatario consideró vital acabar con la presencia del IS sobre el territorio en Siria e Irak, a fin de que no "usen su propaganda para sugerir que un llamado califato está naciendo" y recluten combatientes.

El presidente estadounidense afirmó que los últimos atentados terroristas instigados por el Estado Islámico demuestran que "ataques de más bajo nivel, con menos operativos o con una sola persona, menos sofisticados, pueden causar un daño real".

"Los ataques que prevenimos nos hacen sentirnos satisfechos", añadió Obama, que celebró su 55 cumpleaños, y que aseguró que siempre analiza "nuevas ideas" para prevenir las amenazas terroristas.