05, Agosto, 2016 05, Agosto, 2016 9:45 a.m. 9:45 a.m.

MUJER DIO A LUZ DE PIE EN LA PUERTA DEL HOSPITAL EN REINO UNIDO

Jessica Stubbins en un minuto dio a luz a su bebé en la puerta de un hospital en el Reino Unido. Mientras el esposo de Stubbins aparcaba el automóvil a pocos metros, ella atravesó la entrada del Hospital General de Scunthorpe y al instante percibió que algo no andaba bien. El hombre estaba entrando al hospital cuando escuchó a su esposa gritar: "¡Es una niña, es una niña! ¡Lo siento, lo siento!" "Ella se sintió muy culpable porque me lo perdí. Estaba conmovido y no sabía qué estaba pasando. Estaba a pocos metros, pero aún así me lo perdí", dijo el esposo. Todo comenzó cuando ante la urgencia de la situación, la joven le indicó a su marido que la dejara en la puerta y se apresurara a aparcar el vehículo a pocos metros. "Y cuando estaba tratando de cerrar la puerta muy rápido, supe que estaba en camino. No tuve tiempo de sentarme", recordó al ver el video de la cámara de seguridad que capturó el increíble momento del nacimiento de la pequeña Lucy.