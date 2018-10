09, Agosto, 2016 09, Agosto, 2016 9:40 a.m. 9:40 a.m.

TRUMP SERÍA EL PRESIDENTE MÁS PELIGROSO DE LA HISTORIA, SEGÚN EXPERTOS

Medio centenar de republicanos que ejercieron cargos importantes en la seguridad nacional de Estados Unidos tildaron de "ignorante" e "incapaz" a Donald Trump, quien sería "el presidente más peligroso de la historia estadounidense", indicaron en una carta pública. Los firmantes de la misiva trabajaron en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado o en el de Defensa, y en la CIA para varios presidentes republicanos, desde Richard Nixon hasta George W. Bush. "Ninguno de nosotros votará por Donald Trump", aseguraron en la carta, publicada por el diario The New York Times, aunque evitaron llamar a votar por la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton. "Trump no tiene la personalidad, los valores o la experiencia para ser presidente", escribieron, subrayando que debilitaría la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo y que parece que ignora los aspectos elementales de la Constitución y de las leyes estadounidenses. Donald Trump no solo es "ignorante" en el dominio de asuntos internacionales, sino que además "no manifiesta ningún deseo de informarse". Entre los firmantes se encuentran Michael Hayden, exdirector de la CIA, y John Negroponte, exdirector de inteligencia nacional y exnúmero dos del Departamento de Estado -ambos ejercieron sus funciones durante el gobierno George W. Bush-; así como Eric Edelman, consejero de seguridad nacional con el exvicepresidente Dick Cheney, y Robert Zoellick, alto diplomático estadounidense y expresidente del Banco Mundial.