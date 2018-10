10, Agosto, 2016 10, Agosto, 2016 11:10 a.m. 11:10 a.m.

DOS PERIODISTAS HERIDOS EN RÍO 2016

Las ventanas de un bus oficial de los Juegos Olímpicos de Río 2016 que transportaba periodistas se rompieron tras ser golpeadas por un objeto aún no identificado, dejando a dos personas heridas por los fragmentos de vidrio. Los pasajeros se lanzaron al piso del bus luego de que el impacto rompiera dos ventanas. Una periodista estadounidense aseguró que el bus fue atacado con armas de fuego, pero la policía cree que fue golpeado con piedras, aunque aún continúan las investigaciones, dijeron las autoridades. El incidente ocurrió el cuarto día de los Juegos luego de que el vehículo saliera de la arena en Deodoro a eso de las 7:30 p.m. para hacer un viaje de 50 minutos al centro de prensa en el Parque Olímpico en Barra da Tijuca. Alrededor de 10 personas iban a bordo. El director de seguridad de Río 2016, Luiz Fernando Correa, habló con medios de comunicación este miércoles sobre este incidente que calificó como un “evento desafortunado”. “Desde el reporte preliminar creemos que se trató de una piedra y no de armas de fuego. Si fue lanzada con la mano o con algo más, eso no lo sabemos. Las piedras fueron lanzadas y golpearon la parte de metal y las ventanas del bus”, dijo Correa. Las víctimas del bus fueron retiradas inmediatamente del área y según el director de seguridad de Río. Según los organizadores el conductor notó que dos ventanas estaban rotas y continuó su camino bajo la escolta policial. Luego de llegar al centro de medios, se dio cuenta que dos pasajeros tenían heridas menores producidas por los vidrios rotos. Fuente: CNN.